15 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:05 Taktik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Taktik Analiz
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Hafta Sonu
15:50 Efsanelerin İzinde
16:00 Spor Bülteni
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Stadyum
20:30 Dakika Skor
22:15 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com