15 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

15 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

04:05 Taktik Analiz

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Taktik Analiz

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Hafta Sonu

15:50 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Bülteni

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Spor Hafta Sonu

19:00 Stadyum

20:30 Dakika Skor

22:15 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Hande Erçel Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 15 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 07:00:09. #1.15#

title