15 Mayıs 2021 Haberleri
15 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı
- İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek
- Şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarına Bakan Koca'dan uyarı: Riskten uzak duralım
- Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti
- Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray
- Hamas'la İsrail arasında 2 saatlik ateşkes yapıldı
- Son Dakika: Fatih Terim'den ayrılık sinyali: 31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor, sözümüzü yerine getirdik
- Şampiyon Beşiktaş'tan, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme: Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler
- Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, çok ciddi bir gelirin de sahibi oldu
- Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk sonrası ilk sözler: Bu bir başlangıç, alıştık artık
- Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ta büyük sevinç
- Sergen Yalçın şampiyonlukla hüngür hüngür ağladı, duygularını toparlayıp öyle demeç verebildi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti
- Son Dakika: Süper Lig'den düşen 4. takım Gençlerbirliği oldu
- Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
- Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi
- Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu
- Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi
- İbrahim Tatlıses'in 'Davul gibi olmuşsun' sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü
- Ata Demirer müjdeyi verdi! Yeni filmiyle seyirci karşısına çıkıyor
- İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi
- İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi
- Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Galatasaray her şeyi yaptı ama olmadı! Ligi ikinci bitiren Aslan, Şampiyonlar Ligi biletiyle teselli buldu
- Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş
- Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi! 7 yıllık hasret bu sezon da dinmedi
- Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir
- Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti
- Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda ezeli rakiplerinden fazla gelir elde edecek
- Göztepe'de kaos! İzmir ekibinin yöneticileri, maça gitmemeyi tartışıyor
- Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu
- Son Dakika: Beyaz Saray'dan medya kuruluşlarının olduğu binayı vuran İsrail'e uyarı
- Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak
- Beşiktaş'tan süper kahraman filmlerini aratmayan şampiyonluk paylaşımı! Taraftarlardan beğeni yağıyor
- İsrail'in saldırıları da dindiremedi! Filistinli adam, cami enkazının üzerinde ezan okudu
- Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı
- Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı
- Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı