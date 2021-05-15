15 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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15 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Özel

01:30 Sanal Direktör

02:30 beUnited

03:30 Gamer

04:30 1. Lig

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Süper Lig Özel

09:00 Gamer

10:00 Futbolun Şehirleri

11:00 Taraftar

12:00 Süper Lig Özel

13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Sanal Direktör

15:00 beUnited

16:00 Şampiyonluk Yolu

18:00 DG Sivasspor - Kasımpaşa

18:45 Süper Lig

19:00 DG Sivasspor - Kasımpaşa

20:00 Süper Lig

20:30 Göztepe - Beşiktaş

21:15 Süper Lig

21:30 Göztepe - Beşiktaş

22:30 Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com

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