15 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig Özel
01:30 Sanal Direktör
02:30 beUnited
03:30 Gamer
04:30 1. Lig
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Süper Lig Özel
09:00 Gamer
10:00 Futbolun Şehirleri
11:00 Taraftar
12:00 Süper Lig Özel
13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Sanal Direktör
15:00 beUnited
16:00 Şampiyonluk Yolu
18:00 DG Sivasspor - Kasımpaşa
18:45 Süper Lig
19:00 DG Sivasspor - Kasımpaşa
20:00 Süper Lig
20:30 Göztepe - Beşiktaş
21:15 Süper Lig
21:30 Göztepe - Beşiktaş
22:30 Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com