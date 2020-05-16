15 Mayıs 2020 Haberleri
15 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
16.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:18
- İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
- 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki ilan sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
- Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
- Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
- Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
- İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
- Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
- 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
- Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
- Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
- 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
- UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
- Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
- Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
- Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
- Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
- Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
- Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
- Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
- Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
- Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
- Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
- 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
- Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı
- Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 22'ye yükseldi
- Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
- HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
- Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe
- Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
- İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
- Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
- 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
- Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
- İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
- Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
- Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
- DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
- Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım