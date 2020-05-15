15 Mayıs 2020 Cuma 31128 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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15 Mayıs 2020 Cuma 31128 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 15 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 15 Mayıs 2020 ve 31128 sayılı Resmi Gazete..

15 Mayıs 2020 Cuma 31128 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
15.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 08:52

15 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 104 sayfadan oluşan 15 Mayıs 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31128 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gübre Analiz ve?Referans Kuruluşları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No:?2020/14)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:?2020/8)

–– Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/12)

KURUL KARARLARI

–– Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı (No: 212)

–– Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 49'uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararının Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No:?213)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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