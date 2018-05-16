15 Mayıs 2018 Haberleri
15 Mayıs 2018 Manşet Haberleri.
- Maradona Beyaz Rusya Ekibi Dinamo Brest'in Hem Başkanı Hem de Teknik Direktörü Oldu
- Şanlıurfa'da Jandarma Karakoluna Roketatarlı Saldırı: 2 Askerimiz Yaralandı
- Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu: Kim Hayırlı Olacaksa O Seçilsin
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Musevi Cemaati Temsilcilerini Kabul Etti
- Hakem Ümit Öztürk, Verdiği Penaltı Kararını VAR Sistemiyle İptal Etti
- Kuzey Kore, ABD ile Yapılacak Görüşmeyi İptal Etmeye Hazırlanıyor
- Uzmanlardan Oruç Tavsiyesi! İşte Metamolizmayı Hızlandıran 6 Yiyecek
- Boluspor'u Eleyen Gazişehir Gaziantep Finalde Erzurumspor'un Rakibi Oldu
- Ramazan Ayının Gelişini Kutlamak İçin Havaya Ateş Açtı, Kendini Ayağından Vurdu
- BAE, Sokotra Adasındaki Askerlerini Geri Çekiyor
- Bursa'da AK Partili Meclis Üyesinin Aracı Kurşunlandı
- Bursaspor'un Eski Yıldızı Bakambu'dan Müthiş Depar
- Filistin, ABD Temsilciliğini Geri Çekti
- Trabzonspor'un Yıldız Oyuncusu Burak Yılmaz Beşiktaş'la Anlaştı
- ABD Başkanı Trump'tan Ramazan Mesajı: Eşim ve Ben Bu Ayın Kutlu Olmasını Diliyoruz
- Osmanlıspor'da Forma Giyen Serdar Gürler'in Rotası Galatasaray Olacak
- Arsenal, Milli Futbolcu Çağlar Söyüncü'yü 35 Milyol Pounda Transfer Etmek İstiyor
- Sporting Lizbonlu Futbolcular, Taraftarın Saldırısına Uğradı
- Büyükelçi Krizi Büyüyor! Erdoğan'dan İsrail'e Uyarı: Yaptırımlarımız Olur
- Arap Dünyası Oruca Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
- Beşiktaş, İsviçreli Yıldız Shaqiri'yi Gündemine Aldı
- Kayserispor, Marius Sumudica ile Yollarını Ayırdı
- Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 35 Milton Euroluk Teklifi Reddetti
- Göztepe Teknik Direktörü Taner Tuna: Galatasaray'ın Şampiyonluğu Bizi İlgilendirmiyor
- İsrail'den Türkiye'ye Büyükelçi Misillemesi: Ülkeyi Terk Et
- Erzurumspor Finale Yükseldi, Binlerce Taraftar Sokaklara Döküldü
- Suudi Arabistan, ABD'nin Kudüs Kararına Karşı Çıktı
- Kanadalı Futbolcu Atiba, Beşiktaş'a Veda Ediyor
- TFF; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u PFDK'ya Sevk Etti
- Alex Telles'ten Galatasaray'a Mesaj: Kalbimdeki Takım Porto
- Muharrem İnce Niğde Mitinginde Vatandaşları Azarladı: Bi Susun Ya!
- Erdoğan'dan Netanyahu'ya Cevap: İnsanlık Dersi Arıyorsan 10 Emri Oku!
- ABD'li Temsilci Dünyanın Gözüne Baka Baka Alay Etti: Kimse İsrail Kadar Ölçülü Olamazdı!
- Çağla Şıkel, Evleneceği Adamda Aradığı Kriterleri Sıraladı
- Erzurumspor, Deplasmanda Ümraniyespor ile 2-1 Yenerek Finale Yükseldi
- ABD'den İran'a Yeni Yaptırım! Listede Ünlü Bankacı da Var
- Aston Villa'nın Eski Futbolcusu Jlloyd Samuel Hayatını Kaybetti
- Fransa'dan Ortadoğu Çıkışı: Savaş Ufukta Olabilir
- 2 Penaltı Kararı Veren Sırp Hakem, Tutuklandı
- Dolar 4,46 Lira Rekor Tazeledi