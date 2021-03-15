15 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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15 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

15.03.2021 01:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:02
15 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

15 Mart Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Mart Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Mart Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 3276384

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKKUŞ, ALABORA, ALT, AŞIK VEYSEL, BAYINDIR, BODUR, BOZKIR, DALGIC, DELİORMAN, ELMAS, ERGÜN, GÖÇEN, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, KAZIM KARABEKİR, KEHRİBAR, KUŞ, MÜMTAZ SEVİNÇ, ONOK, PLEVNE, SEL, SELİM, TAN, TETİK, TOLGA, TÜTÜN, TİRYAKİ SUYU, ÇAVUŞ, ÖN, ÖZIŞIK, ÜLKEM, ÜST sk// ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 288., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 15/03/2021 10:00:00 - 15/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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