15 Mart Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 15 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 15 Mart Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

15 MART PAZARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 12°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 10°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜMÜŞHANE °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 4°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15 MART PAZARTESİ İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve bölgenin doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

15 MART PAZARTESİ ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

15 MART PAZARTESİ İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Yağışların İzmir, Aydın ve Manisa'nın batı ilçeleri, Edremit Körfezi çevreleri ile Çanakkale ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Güney yönlerden orta kuvvette yerel olarak kuvvetli (30-50 km/Sa) esecek.

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