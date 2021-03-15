15 Mart Kabine toplantısı kararları! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
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15 Mart Kabine toplantısı kararları! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

15.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:21
15 Mart Kabine toplantısı kararları! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

15 Mart Kabine toplantısı kararları neler? 15 Mart Kabine toplantısı kararları! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Kabine toplantısı sonrası Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi? Son dakika sokağa çıkma yasağı! Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim kurulumuzun değerlendirmeleri kapsamında aldığımız kararları en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirdik. Salgın boyunca birçok ülkede görülen sıkıntıların hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri kritik rol üstlendiler. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız, 'İyi ki muhalefete rağmen bu hizmet yapılmış' diyor. Bu süreçte koronavirüs teşhisi yapılabilen laboratuvarlarımız 73'ten 461'e yükseldi. HES uygulamasını hayata geçirdik. Yurtlarımızda 122 bin insanımıza karantinada hizmet verdik. Normalleşme süreci bir süre daha devam edecek.

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