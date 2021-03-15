15 Mart Kabine karaları! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Koronavirüs son durum!

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyardan fazla prim mahsuplaşması yaşattık. Salgının başından itibaren verdiğimiz teşviklerin tutarı 80 milyarı buldu. #BizbizeyeterizTürkiyem kampanyasıyla 2 milyar lirayı aşkın yardım topladık ve bu yardımları ihtiyaç sahipleri ailelere taktim ettik.