15 Mart Kabine karaları! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Koronavirüs son durum!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

15 Mart Kabine karaları! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Koronavirüs son durum!

15.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:09
15 Mart Kabine karaları! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Koronavirüs son durum!

Bugün yapılan Kabine toplantısı karaları neler? 15 Mart Kabine karaları! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Koronavirüs son durum! Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi?

Kabine toplantısı sonrası Sokağa çıkma yasağı geri mi geldi? Son dakika sokağa çıkma yasağı! Son Dakika: 15 Mart Kabine toplantısı açıklamaları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! Koronavirüs renk tablosu!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyardan fazla prim mahsuplaşması yaşattık. Salgının başından itibaren verdiğimiz teşviklerin tutarı 80 milyarı buldu. #BizbizeyeterizTürkiyem kampanyasıyla 2 milyar lirayı aşkın yardım topladık ve bu yardımları ihtiyaç sahipleri ailelere taktim ettik.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 Mart Kabine karaları! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Koronavirüs son durum! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 20:12:59. #1.15#
title