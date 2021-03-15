15 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı
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15 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı

15.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 06:50
15 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı

15 Mart 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Kod Adı: Olympus

01:45 Pardon

03:00 Arda ile Omuz Omuza

03:00 Müzik Arası

04:00 Afili Aşk

04:00 5N 1K

06:30 Geniş Aile

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Hekimoğlu

16:00 Iron Man 2

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Pek Yakında

22:45 Pek Yakında

23:45 Pardon

Kaynak: InterSinema.com

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