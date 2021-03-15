15 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
15 Mart 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
05:15 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
11:00 Gamer
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
12:30 Süper Lig
13:30 MKE Ankaragücü - Göztepe
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 MKE Ankaragücü - Göztepe
15:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:30 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Maç Saati
16:00 BB Erzurumspor - Trabzonspor
16:45 Süper Lig
17:00 BB Erzurumspor - Trabzonspor
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
19:00 Kasımpaşa - İH Konyaspor
19:45 Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
20:00 Kasımpaşa - İH Konyaspor
21:00 Süper Lig
23:00 beIN Teknik
23:30 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com