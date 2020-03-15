15 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı
15 Mart 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
00:15 Eser Yenenler Show
01:30 Doya Doya Moda
02:45 Doğduğun Ev Kaderindir
03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:00 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:30 Gel Konuşalım
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Oynat Bakalım
09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
13:00 Hastanede Hayat
14:00 Doğduğun Ev Kaderindir
17:15 Survivor Panorama 2020
17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com