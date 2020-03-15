15 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
15 Mart 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Stadyum
04:15 Lig Raporu
04:15 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
04:45 Brighton & Hove Albion - Arsenal
04:45 Spor Atlası
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi
07:35 Olimpiyat Yıldızları
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:45 La Liga Özetler
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:15 İngiltere Premier Lig Özetler
10:25 Salto
10:35 Sporcu Vizesi
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Spor Haftasonu
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Haftasonu
14:00 Maç Günü
15:10 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka
16:00 Süper Lig Özetler
16:00 Dakika Skor
16:10 TFF 1. Lig Özetler
16:15 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka
17:00 Avrupa Stüdyosu
17:55 Brighton & Hove Albion - Arsenal
18:00 Stadyum Özel
18:45 Süper Lig Özetler
19:00 Brighton & Hove Albion - Arsenal
19:00 Dakika Skor
20:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:45 Stadyum
23:55 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com