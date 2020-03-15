15 Mart 2020 Star Yayın Akışı 15 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Acil Arama 00:15 Sucu Kamil 02:10 Acil Arama 03:00 Sucu Kamil 04:00 Kiralık Aşk 04:30 Tülin Şahin ile Moda 05:30 Güzel Köylü 07:30 Çilek Kokusu 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:45 Babil 13:00 Jet Sosyete 15:45 Güvercin 16:00 Sefirin Kızı 18:45 Star Haber 20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 20:00 Güvercin 22:45 Hızlı ve Öfkeli 8 Kaynak: InterSinema.com