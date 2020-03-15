15 Mart 2020 Fox Yayın Akışı 15 Mart 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:00 Öğretmen 00:15 Zümrüdüanka 02:15 Aşk Yeniden 02:30 Temizlik Benim İşim 04:15 Zuhal Topal’la Sofrada 04:15 Kadın 06:00 Her Yerde Sen 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Memet Özer ile Mutfakta 11:15 Mucize Doktor 12:15 Dostumun Dünyası 13:15 Şevkat Yerimdar 13:30 Benden Söylemesi 15:30 Zümrüdüanka 16:00 Yasak Elma 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Zümrüdüanka 20:00 Savaşçı Kaynak: InterSinema.com