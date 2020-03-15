15 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 15 Mart 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Özel Röportaj 00:15 Zirve Ateşi 00:45 Maç Saati 01:00 Maç Sonu 01:15 Süper Lig Maç Sonu 01:30 Maç Saati 02:00 Maç Sonu 02:15 Süper Lig Maç Sonu 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 04:45 Maç Sonu 05:15 Maç Sonu 05:30 Süper Lig Maç Sonu 06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 06:15 Özel Röportaj 06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 08:45 Maç Sonu 09:00 Süper Lig Maç Sonu 10:00 Süper Lig 10:30 Maç Sonu 10:45 Süper Lig Maç Sonu 11:00 Zirve Ateşi 12:00 Özel Röportaj 12:00 Futbolun Şehirleri 12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 13:05 Maç Başlıyor 13:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya 14:00 Taraftar 14:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya 14:45 Devre Arası 15:00 Zirve Ateşi 15:30 Maç Sonu 16:00 Derbide Son 10 Yıl 16:00 Maç Sonu 16:15 90 Dakikada 90 Gol 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:00 Futbolun Şehirleri 17:15 Devre Arası 18:00 Özel Röportaj 19:00 Maç Önü 19:00 Galatasaray - Beşiktaş 19:45 Devre Arası 20:00 Galatasaray - Beşiktaş 20:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe 20:45 Devre Arası 21:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe 21:00 Maç Sonu 21:15 Devre Arası 21:15 Süper Lig Maç Sonu 22:00 Maç Sonu 23:00 Maç Saati Kaynak: InterSinema.com