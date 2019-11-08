08.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:39

15 liralık ketçap 3 bin 50 lirasına mal oldu

5 dakikalığına markete ketçap almaya giden esnafın iş yerinden 3 bin 50 lirası çalındı

ANTALYA - Antalya'da bir işletmecinin 5 dakikalığına ketçap almak için çıktığı iş yerinden 3 bin lirası çalındı. 15 liralık ketçap 3 bin liraya mal olan işletmeci Varol Manyaslı, "Parasında değilim ama yapılan kanıma dokundu" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Varol Manyaslı, hastanedeki işlemlerinin ardından öğleye doğru iş yerini açtı. Hazırlıklarını tamamlayan Manyaslı, çalışanlarını beklemeye başladı. Bu arada dönerde kullanılan ketçapın eksik olduğunu gören Manyaslı, iş yerini açık bırakıp arka sokaktaki markete gitti. Markette 5 dakika kalıp, 15 liraya ketçap alan Manyaslı hemen iş yerine geri döndü. Ortalığın dağıtıldığını ve dolapların kapısının açık olduğunu farkeden Varol Manyaslı, kıyafetler içindeki 3 bin ile kutudaki 50 lira bozuk parasının yerinde olmadığını gördü. İş yerine hırsız girdiğini belirleyen Manyaslı durumu polise bildirdi. İş yerinde parmak izi ve Manyaslı'nın ifadesine başvuran polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Kanıma dokundu"

Sabah hastanedeki kontrollerinin ardından işyerini açtığını dile getiren Varol Manyaslı, " Baktım ketçap eksikti hemen arkadaki marketten alıp geleyim dedim. 15 liralık ketçap aldım bana 3 bin 50 liraya mal oldu. Hırsız arkamdan girip çıkmış. İçeri dağınık görünce polisi aradım. 20 sene önce de işyerimden silahımı çalmışlardı. Bu başıma gelen ikinci hırsızlık vakası. Parasında değilim ama yapılan kanıma dokunuyor. 10 dakikada 3 bin 50 liram gitti. Tahminin beni takip eden biriydi. İçeri girip kimseyi bulamayınca ortalığı kurcaladı 3 bin liramı götürdü. "diye konuştu.

Kaynak: İHA