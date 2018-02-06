15'lilerin Torunlarından" Afrin'deki Mehmetçik'e Mektup

İstanbul Esenyurt ilçesindeki ilk, orta ve lise öğrencilerinin Afrin'deki askerlere hitaben yazdıkları "15'lilerin torunlarından Mehmetçik'e" adlı 5 bin mektup, askerlere gönderilmek üzere TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt'a teslim edildi.

İstanbul Esenyurt Tokatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Salih Yılmaz ve Çanakkale Savaşı döneminde dedelerinin giydiği asker kıyafetleri giyen üyeler, Meclis'te Beyazıt'ı ziyaret etti.

Beyazıt, Çanakkale Savaşı'ndan askerlere destek amacıyla Tokat'tan 15 yaşındaki gençlerin savaş cephesine gittiğini anımsatarak, 15'liler hikayesinin o dönemki askerleri anlattığını söyledi. 15'liler türküsünün de bir ağıt olduğunu dile getiren Beyazıt, şimdi ise 15'lilerin torunlarının Türkiye'nin sınırlarını koruduğunu belirtti.

Mektubun bir bölümünü okuyan Beyazıt, "Çok anlamlı ve duygu dolu mektuplar." dedi. Türk milleti ordusunun arkasında durduğu sürece zaferlerin kaçınılmaz olacağını vurgulayan Beyazıt, "Dün kurtuluş mücadelesinde atalarımız nasıl cevap verdilerse, bugün de hangi sebeple olursa olsun karşımıza çıkan herkes gereken cevabı alacaktır." ifadesini kullandı.

Beyazıt, mektupları en kısa zamanda sahiplerine ileteceğini bildirdi.

"Füzeyi her kim gönderdiyse, gereken cevabı alacak"

Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Beyazıt, 20 Ocak'tan bu yana devam eden operasyonun başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Türkiye sınırında bir terör kuşağı oluşturulmak istendiğine dikkati çeken Beyazıt, "Ülkemiz, sınırlarımıza 90 füze atılmak üzere rahatsız edilmiştir. Türkiye bir NATO ülkesidir. ABD ve diğer müttefik ülkelerin Türkiye'nin yanında yer alması, Türkiye ile birlikte mücadele etmesi lazım gelirken tam tersine müttefiklerimizin, özellikle ABD'nin terör örgütüne destek olduğunu bir takım hareketlerle üzülerek görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Uyuyan devi uyandırdılar." sözünü hatırlatan Beyazıt, tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Afrin'den sonra Mümbiç'in de teröristlerden temizleneceğini vurgulayan Beyazıt, şöyle devam etti:

"Sadece Fırat'ın batısı değil, doğusunda da Kobani'ye varıncaya kadar operasyon devam edecek. Teröristlere taviz verilmeyecek. Biz batı ülkeleri gibi her yeri yakıp, yıkmıyoruz, halka zarar vermiyoruz. Hedefimiz teröristler. Sivillere zarar gelmesin diye çok dikkatli bir operasyon yürütüyoruz."

5 askerin şehit olduğu tankın vurulmasında kullanılan füze ile ilgili araştırmanın yürütüldüğünü kaydeden Beyazıt, "Biliyoruz ki büyük devletlerin yapmış olduğu füze. Teröristlerin füze yapma imkanı yok. Her kim gönderdiyse gereken cevabı gerektiği şekilde alacaktır." diye konuştu.