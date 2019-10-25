15 kurşunla vurulan bir kişi yardım almadan acile servise gitti

15 kurşunla vurulan bir kişi yardım almadan acile servise gitti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) silahla 15 kez vurulan bir şahıs, tedavi görmek üzere bir hastanenin acil servis bölümüne giriş yaptı.

25.10.2019 20:59
15 kurşunla vurulan bir kişi yardım almadan acile servise gitti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) silahla 15 kez vurulan bir şahıs, tedavi görmek üzere bir hastanenin acil servis bölümüne kendi başına gitti.


ABD'nin Philadelphia kentinde polis, tabancadan çıkan 15 kurşunun isabet ettiği şahsın yardım almadan acil servise gittiğini ve hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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