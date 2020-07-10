15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında minibüslerde belirlenen sayıdan fazla yolcu alan minibüslere yönelik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri şok uygulama yaptı.

15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı
10.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:11

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında minibüslerde belirlenen sayıdan fazla yolcu alan minibüslere yönelik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri şok uygulama yaptı. Uygulamada 15 kişilik araçlara 25 kişi binilince cezai işlem uygulandı. Bir yolcunun, "Bu arabayı neden durdurdunuz" sitemi herkesi şoke etti.

Korona virüs salgını sonrasında İçişleri Bakanlığı şehir içinde taşımacılık yapan araçlarda ruhsatta yazan kişi sayısı kadar yolcu alınması ile ilgili karar açıkladı. Bu karar sonrasında emniyet ekipleri farklı zamanlarda denetlemeler yaparken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler iş çıkış saatlerinde minibüslerde fazla yolcu taşıması yapan araçlara yönelik gezici uygulama yaptı. Düzce Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde iş çıkış saatinde minibüs içerisinde fazla yolcu olduğunu tespit eden ekipler Ahmet Ç. idaresindeki minibüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde 15 kişilik olan minibüse 25 kişi aldığı tespit edildi. Minibüs şoförüne tutanak tutulurken, fazla yolcular araçtan indirildi.

Şoför, "Hastalıktan haberim var" Polis "Haberin var ama yanlış yapıyorsun"

Araç sürücüsüne polis ekipleri "Burada hastalık geçmiyor mu? Hastalıktan haberin var mı?" sorusunu sordu. Minibüs şoförü ise, polis memurunun sorduğu sorular sonrasında "Evet var" cevabı verdi. Polis memuru tekrar "Hastalıktan haberin var ama yanlış yapıyorsun" dedi.

Yolcu, polis memuruna "Arabayı niye durdurdunuz" diye isyan etti

Araçtan indirilen yolculardan biri ise, araçtan indikten sonra polis ekiplerine tepki göstererek "Ben işten geldim. Yorgunum, ikinci araç ne zaman gelecek. Bu araçları ben biliyorum. Ne zaman geleceği belli olmaz bunların" dedi. Polis memuru, "Araca kalabalık binilmiş bizde bunu tespit ettik. Buraya fazla binilemez" demesi üzerine yolcu da, "O ayrı bir konu. O konudan şoför sorumlu. Ben kendimden sorumluyum. Ben şimdi kaç saat araba bekleyeceğim. Arabayı niye durdurdunuz. Ben saat 7'den beri çalışıyorum. Şoför iki tane araba çıkaracak o zaman" dedi. Polis memuru ise görevini yaptığını söyledi.

Yolcu Bayram Güzelyurt: "Mahkum ediliyoruz bu arabalara"

Araçta bulunan Bayram Güzelyurt ise, "Mahkum ediliyoruz biz bu araçlara. İşten geliyoruz saat 18.30'da. Bu millet hangi araba ile evine gidecek. En son araba bu araba" dedi. Kontroller sonrasında araca cezai işlem uygulandı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan Nihat Ercan idaresinde ki 81 DM 669 plakalı minibüste de fazla yolcu olduğu tespit edildi. Ekipler aracı durdurarak araç sürücüsüne tutanak tuttu. Emniyet ekipleri 15 kişinin olması gereken minibüs içerisinde 25 kişi tespit edince, fazla olan yolcular indirildi. Her iki araç için yeni minibüsler çağrılarak yolcular gidecekleri yere gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
SABIR: nu yasak sadece düzcede mi var ben şikayet ettim hiç bir ceza uygulamadılar istanbulda. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek Güncel
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'ın yeni sezondaki zararı 450 milyon TL'yi bulacak
Şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'ın yeni sezondaki zararı 450 milyon TL'yi bulacak
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Halife Hafter Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Kemal Sunal Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Falcao Okan Buruk Cüneyt Çakır İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: 15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 10:22:10. #1.15#
title