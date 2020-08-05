15 kilometrelik tozlu yolculuk süt sağımıyla son buluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 kilometrelik tozlu yolculuk süt sağımıyla son buluyor

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaylada suları olmadığı için hayvanlarını her gün 15 kilometre yürüten köylüler, bu zorlu yolculuğu toz bulutları arasında gerçekleştirerek süt sağımıyla sonlandırıyor.

15 kilometrelik tozlu yolculuk süt sağımıyla son buluyor
05.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:32

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaylada suları olmadığı için hayvanlarını her gün 15 kilometre yürüten köylüler, bu zorlu yolculuğu toz bulutları arasında gerçekleştirerek süt sağımıyla sonlandırıyor.

Günde iki defa zorlu ve tozlu yolculuğun ardından hayvanlar süt sağımı için Van Gölü kıyısında bulunan alana getiriliyor. Köyün kadınları ve kızları tarafından süt sağımı gerçekleştirilen yüzlerce küçükbaş hayvan, daha sonra aynı yoldan tekrar toz bulutları içinde yaylaya götürülüyor. Her yıl aynı zorluğu yaşadıklarını belirten köylüler, bu yolculukta bazı hayvanların gözlerinde hastalık oluştuğunu belirtti.

Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara hayvanlarını çıkaran köylüler, bu tozlu yolculuğu her gün gerçekleştiriyorlar. 15 kilometrelik yolu tamamlayan hayvanlar Van Gölü kıyısına gelerek susuzluklarını giderip sağımı bekliyor.

Köydeki berivanlar da günde 2 kez gerçekleştirdikleri sağımdan elde ettikleri sütle yoğurt ve peynir yaparak satıyor. Köylülerden Nurullah Uğur, köyde 5 ayrı sürüden yaklaşık 3 bin 500 hayvan olduğunu belirterek, "Kıyıdüzü köyünde oturuyorum. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız günde iki defa sağıma getiriliyor. Saat 11.00 sıralarında geliyor. 2-3 saat dinlendikten sonra 15.00 sıralarında ikinci sağıma geliyorlar. Sağımın ardından yaklaşık 15 kilometrelik tozlu bir yolculuğun ardından yaylaya gidiyorlar. Bizim hayvanlar ve Berivanlar zorluk çekiyor. Köyümüzde 5 sürü var. Her sürüde 500-700 arasında değişen hayvan var. Tozlu yolculuk gerçekleşirken hayvanların gözlerinde sıkıntı yaşanırken, bazen de hastalılarla karşılaşıyoruz. Bayağı zorluklar yaşıyoruz. Yaylamızda su olmadığı için hayvanların su ihtiyacını gidermek için 15 kilometre her gün yol yürüterek köye getiriyoruz" dedi.

Berivanlardan Mircan Alican ise günde iki kez sağım yaptıklarını söyleyerek, "Buradan elde ettiğimiz sütleri yoğurt ve peynir yaparak satıyoruz. Biz sabah kahvaltımızı yapıp evlerimizin işlerini tamamladıktan sonra beriye geliyoruz. Bizim 70 küçükbaş hayvanımız var. Buraya gelince herkes kendi hayvanını bulup sağımını gerçekleştiriyor" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Dünya
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Güncel
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Emeklilikte yaşa takılanlar 'Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar "Umut Partisi"ni kurdu
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Son Dakika: Aselsan personelini taşıyan minibüse otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Netanyahu, Beyrut'taki patlamanın olduğu yeri 2018 yılında BM'de işaret etmiş
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Tekirdağ'ın tatil beldesinde bayram sonrası sahilden 500 ton çöp toplandı
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Her şey bir anda oldu! Sobada çay yapmak isterken az daha canından oluyordu
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla 6 ilin müftüsü değişti
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gupse Özay Sezen Aksu Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Fatih Terim Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Deprem Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: 15 kilometrelik tozlu yolculuk süt sağımıyla son buluyor - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 10:02:37. #1.15#
title