15 Kasım Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
15 Kasım Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Kasım'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? Bugün elektrik kesilecek mi?
BAĞCILAR, İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 15 Kasım Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Kasım Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
NO: 8009637
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, DENİZ YILDIZI, ERKUT, FAZIL, NESRİN, ORUÇ, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN sk/ İMRAHOR mah ALKIŞ, ULUBATLI HASAN sk/ İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
________________________________________
NO: 8009634
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, DENİZ YILDIZI, ERKUT, FAZIL, NESRİN, ORUÇ, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN sk/ İMRAHOR mah ALKIŞ, ULUBATLI HASAN sk/ İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7967499
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah NAZIR, TEL sk/ MERKEZ mah BERAT, DENİZKÖŞKLER, ÇAYIR sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8003369
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 15/11/2021 11:30:00 - 15/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
________________________________________
NO: 8004334
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 15/11/2021 11:30:00 - 15/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
________________________________________
NO: 8009632
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 15/11/2021 14:00:00 - 15/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Haberler.com - Gündem