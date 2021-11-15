15 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
15 Kasım 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Artı
01:00 Türkiye - Cebelitarık
02:45 % 100 Futbol
03:30 Milli Maç Özel
04:45 Spor Artı
05:45 FIFA Magazin
06:10 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
06:40 İspanya La Liga Goller
06:50 İngiltere Premier Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Cebelitarık
08:45 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
12:55 Cizre Bld.- Galatasaray HDI Sigorta
15:00 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:55 Fenerbahçe Beko - Yukatel Denizli Merkezefendi Bld.
20:00 Spor Bülteni
21:00 Spor Hafta Sonu
22:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
23:00 Aktüel Futbol
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