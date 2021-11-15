15 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Artı

01:00 Türkiye - Cebelitarık

02:45 % 100 Futbol

03:30 Milli Maç Özel

04:45 Spor Artı

05:45 FIFA Magazin

06:10 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

06:40 İspanya La Liga Goller

06:50 İngiltere Premier Lig Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Cebelitarık

08:45 Efsanelerin İzinde

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:25 Spor Kitaplığı

12:30 Spor Bülteni

12:55 Cizre Bld.- Galatasaray HDI Sigorta

15:00 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:55 Fenerbahçe Beko - Yukatel Denizli Merkezefendi Bld.

20:00 Spor Bülteni

21:00 Spor Hafta Sonu

22:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

23:00 Aktüel Futbol

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