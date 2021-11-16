15 Kasım 2021 Haberleri
15 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahıs ne kadar ceza alacak? 3 ihtimal var
- Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın 'Girilemez' dediği mağaraları yerle bir ettiği görüntüler paylaşıldı
- Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı
- Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
- Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor zam yolda
- Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu
- Diyarbakır'da aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 14 kişi tutuklandı
- Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı
- Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü
- Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Oğlunu terör örgütü PKK'dan kurtardı, şimdi askere gönderecek
- Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
- Merkezini İngiltere'ye taşımaya hazırlanan enerji devi Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylar çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
- Kız arkadaşıyla yakalanan Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü aracı gazetecilerin üstüne sürdü
- Canlı yayında birbirine giren Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ifşa oldu
- Teknede alkol alan gençler arasındaki kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
- Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
- Barcelona'ya giden Emre Demir hakkında çarpıcı analiz: Messi ile hiçbir alakası yok
- AK Partili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
- Sanatçı Fedon, 'Kanser oldu, ölüyor' diyenlere nispet denize atladı
- Kılıçdaroğlu'ndan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız
- Derdini kimse anlamadı! Karadağ'ın hocası Türkiye'nin yoluna taş koymak istiyor
- Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter, evsizler için sokakta uyudu
- AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk yorum: Kendi iradesiyle gerçekleşti
- Hakkında iddianame hazırlanan Trump'ın eski danışmanı Bannon FBI'ya teslim oldu
- Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık yüzünden öldürmüş
- İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Fenerbahçe'den giderken arkasına bile bakmamıştı! Ömer Faruk, Suttgart'ta daha kötüsünü yaşıyor
- Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
- Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza bir zam daha
- Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! İşte dev derbinin favorisi
- Öldürülüp cesetleri tandıra gömülen çiftin katili 3 yakınına müebbet hapis istemi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Sınır birliklerine talimat verdiler
- Merkezi yönetim bütçesi ekimde 17,4 milyar TL açık verdi
- 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada araç eski, sürücünün ise belgeleri eksik çıktı
- Bahçeli, kayıp yörük kızı için talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
- Rakibimiz Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın bel kemiği De Vrij kritik maçta yok
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