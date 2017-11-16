15 Kasım 2017 Haberleri
15 Kasım 2017 Manşet Haberleri.
- Türkiye'nin Rıza Sarraf'la İlgili Verdiği Notaya ABD'den İlk Yorum
- Bakan Soylu: Oğlumun ve Kızımın Öldürüleceğini Düşünerek Evden Çıkıyorum
- Kuzey Irak'tan Yürek Yakan Haber: 1 Asker Şehit, 2 Asker Yaralı
- Hariri'nin İstifasının Ardından Lübnan'dan Türkiye'ye Kritik Ziyaret: Dışişleri Bakanı Geliyor
- Başbakanlığa Bağlı AFAD TIR'ı Irak'ta Devrildi: 2 Yaralı
- Türkiye'nin İlk Müftü Nikahı Kıyıldı; Soruları Şaşıran Müftünün İmdadına Nikah Memuru Yetişti
- Denizli'de Şarbon Nedeniyle 4 Mahallede 20 Gün Karantina İlan Edildi
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Veliaht Prensle Konuşup Hariri'yi Ülkesine Davet Etti
- İçişleri Bakanı Soylu: Rakka'dan Çıkan DEAŞ'lılar Türkiye İçin Tehdit Değil
- Dikkatsiz Sürücü Can Aldı! Temizlik İşçisinin Kafasını Ezdi
- Adıyaman'da Çöp Konteynerında Kesik At Başı Bulundu
- Rus Bombardıman Uçakları, ABD'nin Tahliye Ettiği DEAŞ'lıların Mevzilerini Bombaladı
- Vicdansız Anne, 10 Günlük Oğlunu Küvette Boğup Suyun İçinde Bıraktı
- Türkiye'den ABD'ye Nota! Dışişleri Bakanlığı, Rıza Sarraf'ın Durumuyla İlgili Bilgi İstedi
- Yunanistan Sele Teslim Oldu, OHAL İlan Edildi: 14 Kişi Öldü
- Bakan Soylu'dan Kandil'e Operasyon Sinyali: Kampları Tarumar Edip, Kandil'e Oturacağız!
- Özel Ders Verdiği Erkek Öğrenciyi 3 Yıldır İstismar Eden Öğretmen Gözaltına Alındı
- Ankara Valiliği, 'Alman LGBT Film Günleri' Organizasyonunu Yasakladı
- DHKP-C'li Üst Düzey İki Teröristten Biri İstanbul Diğeri de Belçika'da Yakalandı
- Balona Röveşata Atan Genç Psikiyatri Kliniğinde Tedavi Altına Alındı
- Erdoğan'dan Katar'da Askeri Üsse 9 Bakanla Birlikte Ziyaret
- Annesinin Pencereden Attığı Minik Zehra, 55 Gün Sonra Öldü
- Sözde 'Sıkıyönetim Atama Listesindeki' 3 Eski General Tahliye Edildi
- Maden Ocağını Laboratuvara Çeviren Uyuşturucu Üreticisi Yakalandı
- Mahrem İmamla Ankesörlü Telefonda Konuşan 19 FETÖ'cü Astsubay Yakalandı
- Kanseri Yenip Servisin Altında Can Veren Mehmet'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Hem Kendi Hem de Hikayesi Çok İlginç! Eni Sadece 1 Metre Olan Dünyanın En İnce Binası
- Tabut İçerisinde Uyuşturucu Taşıyan Kaçakçılar Gümrükte Yakayı Ele Verdi
- Murat Boz'dan 'Böcek' Açıklaması: Hadise Beni Yanlış Anladı
- Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Gözyaşlarını Tutamadı
- Kuveyt'te Zorunlu Askerlik Geri Geldi
- Ankara'da Toplu Taşımalar Artık 24 Saat Hizmet Verecek
- Dünyanın En Büyük Elmasına Rekor Fiyat! Tam 128 Milyon Liraya Satıldı
- Dursun Özbek: Video Yardımcı Hakem Sistemi Selecek Sezon Devreye Girecek
- Erdoğan'ın Katar Ziyaretinde Diriliş Eruğrul Ekibine Emir'den Yakın İlgi
- Liseliler Sopalarla Birbirine Girdi, Güvenlik Kamerası Kaydetti
- Sahte Albay, Müstehcen Fotoğraflarını Çektiği Sevgilisini Başka Erkeklere Pazarladı
- Aşık Veysel'in Torunu, Meral Akşener'in Danışmanı Oldu
- Bir Zamanlar Süper Lig'in Efsane Takımının Antrenman Sahası Bile Yok
- Okulda İntihar Eden Liseli Nazan'ın Babası: Atla Atla Diye Kızıma Bağırmışlar