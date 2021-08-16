15 kaselik aşurenin maliyeti 60 TL

Aşurelik malzeme fiyatları hakkında bilgiler veren kuruyemişçi Cuma Tan, 15 kaselik aşure yapımı malzemelerinin ortalama 60 TL tuttuğunu söyleyerek, "Aşurelik malzemelerin çok az kısmına zam geldi" dedi.

Aşurelik malzeme fiyatları hakkında bilgiler veren kuruyemişçi Cuma Tan, 15 kaselik aşure yapımı malzemelerinin ortalama 60 TL tuttuğunu söyleyerek, "Aşurelik malzemelerin çok az kısmına zam geldi" dedi.

Aşure yapımında 10 kalem ürün varsa bunun sadece 3 tanesine zam geldiğini ve bazı ürünlerin geçen yıla göre daha uygun olduğunu söyleyen Cuma Tan, "Aşureliklerde geçen seneye bakarak neredeyse bütün fiyatlar aynı diyebilirim. Hatta daha ucuz ürünler de var. Mesela geçen sene sarı aşurelik üzüm 30 liraydı, bu sene 20 liraya satıyoruz. Artış olan ürünler de var. Yani 9-10 kalem malzemenin içerisinden belki 3 tanesinde artış vardır. Mesela ceviz ve kayısı kuraklık ya da don olayları ile alakalı olarak artışta. Geçen sene kuru kayısı 35 TL'ydi bu sene 45 TL, ithal ceviz kurdan dolayı 90-100 TL'yi buldu ama diğer ürünler aynı hatta incir gibi bazı ürünler geçen seneye bakarak daha ucuz diyebilirim. Bu sene aşurelik incirin kilosu 25 TL, geçen sene aynı inciri biz 40 TL'lere satıyorduk" dedi.

15 kaselik bir aşurenin maliyetinin ortalama 60 TL olduğunu söyleyen Tan, "15 kaselik bir aşureden bahsedecek olursak, evdeki eklenecek nohut, fasulye, şeker maliyetini de ilave ettiğimiz zaman 55-60 TL gibi bir rakama mal oluyor. Daha fazla yapınca rakam artar tabi ama verilen tariflere göre aşure yapılırsa bu fiyata yapılabiliyor. Aşure güzel ve devam etmesi gereken bir adet. Çok olmaz da az olur, kiminde fındık olur, kiminde kayısı olur, üzüm olur ama yapılıyor. Yapılmalı ve dağıtılmalı" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı