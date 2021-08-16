15 kaselik aşurenin maliyeti 60 TL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 kaselik aşurenin maliyeti 60 TL

15 kaselik aşurenin maliyeti 60 TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aşurelik malzeme fiyatları hakkında bilgiler veren kuruyemişçi Cuma Tan, 15 kaselik aşure yapımı malzemelerinin ortalama 60 TL tuttuğunu söyleyerek, "Aşurelik malzemelerin çok az kısmına zam geldi" dedi.

Aşurelik malzeme fiyatları hakkında bilgiler veren kuruyemişçi Cuma Tan, 15 kaselik aşure yapımı malzemelerinin ortalama 60 TL tuttuğunu söyleyerek, "Aşurelik malzemelerin çok az kısmına zam geldi" dedi.

Aşure yapımında 10 kalem ürün varsa bunun sadece 3 tanesine zam geldiğini ve bazı ürünlerin geçen yıla göre daha uygun olduğunu söyleyen Cuma Tan, "Aşureliklerde geçen seneye bakarak neredeyse bütün fiyatlar aynı diyebilirim. Hatta daha ucuz ürünler de var. Mesela geçen sene sarı aşurelik üzüm 30 liraydı, bu sene 20 liraya satıyoruz. Artış olan ürünler de var. Yani 9-10 kalem malzemenin içerisinden belki 3 tanesinde artış vardır. Mesela ceviz ve kayısı kuraklık ya da don olayları ile alakalı olarak artışta. Geçen sene kuru kayısı 35 TL'ydi bu sene 45 TL, ithal ceviz kurdan dolayı 90-100 TL'yi buldu ama diğer ürünler aynı hatta incir gibi bazı ürünler geçen seneye bakarak daha ucuz diyebilirim. Bu sene aşurelik incirin kilosu 25 TL, geçen sene aynı inciri biz 40 TL'lere satıyorduk" dedi.

15 kaselik bir aşurenin maliyetinin ortalama 60 TL olduğunu söyleyen Tan, "15 kaselik bir aşureden bahsedecek olursak, evdeki eklenecek nohut, fasulye, şeker maliyetini de ilave ettiğimiz zaman 55-60 TL gibi bir rakama mal oluyor. Daha fazla yapınca rakam artar tabi ama verilen tariflere göre aşure yapılırsa bu fiyata yapılabiliyor. Aşure güzel ve devam etmesi gereken bir adet. Çok olmaz da az olur, kiminde fındık olur, kiminde kayısı olur, üzüm olur ama yapılıyor. Yapılmalı ve dağıtılmalı" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

15 kaselik aşurenin maliyeti 60 TL
15 kaselik aşurenin maliyeti 60 TL
15 kaselik aşurenin maliyeti 60 TL
15 kaselik aşurenin maliyeti 60 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mahmut Özer Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 kaselik aşurenin maliyeti 60 TL - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:09:48. #1.16#

title