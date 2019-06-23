15'inci 'Uluslararası Eskikarağaç Leylek Festivali' başladı

BURSA'da, Karacabey Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği 'Uluslararası Eskikaraağaç Leylek Festivali', fener alayı ile başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskikaraağaç Leylek köyünün Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye olarak Türkiye'nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olma başarısını gösteren Karacabey'de, Uluslararası Eskikaraağaç Leylek Festivali bugün başladı. Festivalde hem yetişkinler hem de çocuklar için pek çok etkinliğe imza atıldı. Fener alayı ile başlayan festivalin açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra, Bursa ve diğer kentlerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskikaraağaç Leylek köyünün çok özel bir yer olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Burası Avrupa'da bizi temsil eden bir köy. Uluabat Gölünün kıyısında doğal güzelliklere sahip bir köy. Fakat şimdiye kadar tanınır bir köy olamamıştı. Yaptığımız festival çalışmalarıyla tanınırlığı noktasında ciddi mesafe kat ettik. Sadece senede bir defa yapılan festival değil gelen konukların burada rahatça gezebilmeleri, hoş zamanlar geçirebilmeleri için gölün kenarına bir yürüyüş yolu yaptık. Bunun haricinde konuklarımıza hizmet verecek restoran ve kafelerin açılması konusunda gayret gösterdik. Bunların yanı sıra köylülerimizin oynadığı belgesel tadında da bir film çektik. İnşallah filmimizin galasını yaz sonunda köy meydanında gerçekleştireceğiz" dedi.

Festivalin 2'nci günü leylek koşusuyla devam edecek.

Kaynak: DHA

- Bursa