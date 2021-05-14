15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: "Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: "Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım"

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: "Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım" "Pişman değilim bir daha olsa bir daha çıkarım" Bayramın ikinci günü Antalya'da yapılan rutin tam kapanma kontrollerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kadın pes dedirtti.

15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: "Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım"

"Pişman değilim bir daha olsa bir daha çıkarım"

ANTALYA - Bayramın ikinci günü Antalya'da yapılan rutin tam kapanma kontrollerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kadın pes dedirtti. 15. kez ceza yediklerini ve hiçbir cezayı ödemeyeceklerini söyleyen kadınlardan fenomen olduğunu iddia eden Hilal Bayko, "1 yıl içerisinde 15 cezai işlemim oldu. Ödemedim, niye ödeyeyim. Hilal Bayko'yum ben, markayım" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri, durdurdukları araçtaki iki kadının sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini anlayınca, cezai işlem uygulamak üzere araçtan indirdi. Araçtan inen kadınlar, kısıtlamayı ihlal ettikleri yetmezmiş gibi söyledikleri sözlerle de pes dedirtti. Kadınlardan fenomen olduğunu iddia eden Hilal Bayko, 15. kez ceza yediklerini ve hiçbir cezayı ödemeyeceklerini belirterek pişman olmadığını söyledi.

"Param çok savurmak istedim"

Kısıtlama ihlali yapan Hilal Bayko, "Meşhur olalım sizin sayenizde. Pişman değilim bir daha olsa bir daha çıkarım. Gezmek için dışarı çıktım. Evde çok sıkıldım, gezeyim dedim. Biraz yasaklara karşı durmak istedim, biraz ceza yiyeyim dedim. Param çok böyle savurmak istedim. Sonra polisler beni tuttu, şimdi cezai işlem yapıyorlar. Umurumda mı? Değil. Güzel bir ceza mı? Çok güzel. Çünkü ödemeyeceğim. Tüm mal varlığım kardeşimin üzerine, o yüzden hiçbir ödeme yapmayacağım. 1 yıl içerisinde 15 cezai işlemim oldu. Ödemedim, niye ödeyeyim. Hilal Bayko'yum ben, markayım. Yedik cezaları gidiyoruz. Dışarı çıkacak mıyım? Yine çıkacağım, yine çıkacağım" diye konuştu.

"Allah sonumu hayır etsin"

Hilal Bayko'nun aksine araçta olan diğer kadın Günal Kansova ise pişman olduğunu söyleyerek, "Vallahi pişman oldum. Benim şansıma peş peşe geldi. Daha önce de altın kaybettim, bugün de ceza yedim. Allah sonumu hayır etsin" şeklinde konuştu.

15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: 'Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım'
15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: 'Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım'
15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: 'Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım'
15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: 'Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti
Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti
Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu
Yüzmek için girdiği muz serasının havuzunda boğuldu
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: "Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:16:25. #1.15#

title