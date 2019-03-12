15'inci Akbank Kısa Film Festivali 18 Mart'ta Başlıyor

Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle 40 ülkeden 111 kısa ve 3 uzun metraj filmle 18 Mart'ta başlıyor.

Toplam 68 ülkeden 1,406 kısa filmin başvurduğu 15'inci Akbank Kısa Film Festivali "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" bölümlerinden oluşuyor.

Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı festivalin Deneyimler bölümünün konuğu İsrail'in önemli kadın yönetmenlerinden Elite Zexer olacak. Yönetmenin, Sundance Film Festivali'nden ödüllü ve bununla birlikte toplam 16 ödülü bulunan uzun metraj filmi Sand Storm ve iki kısa filmi festivalde izlenebilecek. Sanatçı, gerçekleştireceği Masterclass ile de sinemaya dair deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Kısadan Uzuna kategorisinde bu yıl genç yönetmen Mehmet Can Mertoğlu konuk olacak. Sanatçının Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimini yapan, Yılın En Yenilikçi Yönetmeni ödülüne layık görülen ve toplam 15 ödülü bulunan uzun metraj filmi Albüm ile kısa filmleri Yokuş ve Fer bu bölümde gösterilecek. Ayrıca Mehmet Can Mertoğlu bir söyleşi ile deneyimlerini paylaşacak.

Belgesel Sinema bölümünün konuğu ise Hırvat yazar ve yönetmen Nebojsa Slijepcevic olacak. Bu bölümde yönetmenin Cannes Film Festivali'nde gösterilen ödüllü belgeseli Srbenka'nın gösterimi yapılacak ve sanatçı Masterclass ile deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Forum bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen Kısa Film Senaryo Yarışması yapılacak. Bu yıl 698 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan sekiz senaryo arasından en iyisi festivalde belirlenecek. Bölüm kapsamında Sırp yazar ve yönetmen Gordan Matic da senaryo atölyesi gerçekleştirecek.

Bu yıl festivalde ÖZEL GÖSTERİM Latin Amerika filmlerine ayrıldı. Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin; Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal, Gökhan Tiryaki, Hakan Bıçakçı gibi çok sayıda değerli sanatçı deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Ulusal ve uluslararası yarıs¸ma kapsamında jürinin seçtiği en iyi yapımlar, festivalin ardından "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde gösterim turuna çıkacak. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA