15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi Ankara Karayolu üzerine polis ekiplerinin denetim yapması Seyahat kısıtlamasının kalkması sonrasında yoldaki dubaların kaldırılma görüntüsü Sürücülerin kısıtlama sonrasında görüntüleri MANİSA - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile...

Ankara Karayolu üzerine polis ekiplerinin denetim yapması

Seyahat kısıtlamasının kalkması sonrasında yoldaki dubaların kaldırılma görüntüsü

Sürücülerin kısıtlama sonrasında görüntüleri MANİSA - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Manisa'da seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Manisa'da da kolluk güçleri kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vatandaşların geçişine izin verdi.

Kaynak: AA