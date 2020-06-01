15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi - ZONGULDAK
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15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi - ZONGULDAK

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı.

01.06.2020 01:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:17

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Zonguldak'ta seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi - ZONGULDAK

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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