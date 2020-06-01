15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi - ZONGULDAK Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Zonguldak'ta seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Kaynak: AA