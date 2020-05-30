15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak
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15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine şehir giriş-çıkış seyahat kısıtlamasına ilişkin gönderdiği genelgede 15 ildeki seyahat kısıtlamasının yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak
30.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:05

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine şehir giriş-çıkış seyahat kısıtlamasına ilişkin gönderdiği genelgede 15 ildeki seyahat kısıtlamasının yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş-çıkışlar sınırlandırılmıştı. Bu kapsamda ilk olarak 16 ilden kısıtlama kaldırılmış, geriye Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illeri kalmıştı. Yeni alınan kararlar doğrultusunda 15 ilin de yarın gece saat 24.00 itibarıyla kısıtlamaları kalkacak.

HES UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALINACAK

Genelgeye göre şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletleme yapılacak.

SAAT 24: 00'DAN SONRA SONLANDIRILACAK

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 24: 00'dan sonra sonlandırılacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli veya vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Ancak veli veya vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar bundan hariç tutulacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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