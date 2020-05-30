15 ilde seyahat kısıtlaması kalkıyor
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15 ilde seyahat kısıtlaması kalkıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği 'şehir giriş- çıkış seyahat kısıtlaması' genelgesi ile 15 ildeki seyahat kısıtlamasının yarın gece saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacağını duyurdu.

15 ilde seyahat kısıtlaması kalkıyor
30.05.2020 19:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:53

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği 'şehir giriş- çıkış seyahat kısıtlaması' genelgesi ile 15 ildeki seyahat kısıtlamasının yarın gece saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacağını duyurdu.

Genelgede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş- çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırıldığı, bu kısıtlamanın da süresinin Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 3 Haziran'a kadar kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak ilinde uygulanan seyahat kısıtlamasının, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 31 Mayıs'tan itibaren sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının değerlendirildiği kaydedildi.Yapılan değerlendirmeler sonucunda; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun yürürlükten kaldırıldığı, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılacağı bildirildi. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş- çıkış kısıtlamasının 31 Mayıs Pazar günü saat 00.00'dan sonra sonlandırılacağı kaydedildi.

Genelgeye göre ayrıca; 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençler yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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