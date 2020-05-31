15 ilde sessiz hafta sonu 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü. 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta yollar yine boştu.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü. 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta yollar yine boştu. Bu gece sona erecek uygulama sırasında güvenlik ekipleri aralıksız mesai yaptı. Cuma gece yarısı başlayan ve 15 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona eriyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da sürdü. 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta cadde, sokak ve sahiller boşaldı.

Kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul'da yollar boştu. Pazar yoğunluğuyla ünlü noktalar ıssız kaldı. Kısıtlama boyunca polis ekipleri de aralıksız mesai yaptı. Çoğunluk kurallara uydu ama bu uyarıları dikkate almayanlar da vardı. Muaf olmadığı halde dışarı çıkanlara ceza kesildi.

(İHA)

Kaynak: İHA