15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

30.05.2020 00:30 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:34

İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'de de kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu

15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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