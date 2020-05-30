15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'de de kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu

Kaynak: AA