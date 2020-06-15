15 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 15 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 15 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 15 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 15 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 15 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 15 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

15 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 42.032 test yapıldığı ve 1.592 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 947 kişi iyileşti.

15 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

15 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 179.831 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.825'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 722, toplam entübe hasta sayısının ise 291 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 152.364 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde."

Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/unwWc4RRXE

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2020

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