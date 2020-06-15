15 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi "Evdeki tadilatları yaptım, mobilya kurdum""Federasyon ve kulüp bu süreçte her zaman yanımda oldu""Çocuk çok istiyorum"SÜPER LİG21.

"Evdeki tadilatları yaptım, mobilya kurdum" "Federasyon ve kulüp bu süreçte her zaman yanımda oldu" "Çocuk çok istiyorum" "Çocuk çok istiyorum" SÜPER LİG21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel DenizlisporGALATASARAYDün oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan Fernando Muslera ve Florin Andone'nin yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatları planlanacakBEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.FENERBAHÇESarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı yarı final rövanş maçı için son çalışmasını gerçekleştirecek.TRABZONSPORBordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.GÖZTEPEİzmir ekibinin 95. yılı dün gece kutlandıAVRUPA'DAN FUTBOL 23.00 Real Betis-Granada (İsmail Köybaşı)

Kaynak: DHA