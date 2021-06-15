15 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Haziran Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31512 sayılı Resmi Gazete
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15 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Haziran Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31512 sayılı Resmi Gazete

15 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Haziran Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31512 sayılı Resmi Gazete
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15 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Haziran Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

15 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Haziran Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2020/8, K: 2021/25 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2020/35, K: 2021/26 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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15 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Haziran Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31512 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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