15 Haziran 2021 Haberleri
15 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Erken finali 1-0'lık skorla Fransa kazandı! Almanya, Mbappe'nin takımına diş geçiremedi
- Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı
- EURO 2020'de yürekler yine ağza geldi! Pavard'ın yerde kaldığı an herkesi tedirgin etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sürpriz! Aliyev at hediye etti
- Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü
- Komşusunu tüfekle öldüren şahıs ardından intihar etti
- Hummels, Almanya'nın turnuva tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü kaydetti
- Oğuzhan Asiltürk kazan kaldırdı, Saadet Partisi'ne kurultay yolu göründü
- Yeni moda sahaya paraşütle atlamak! Fransa-Almanya maçında davetsiz protestocu
- Tiktoker'ın iğrenç paylaşımına tepki yağıyor! Sevdiği kızın ölüsüne tecavüz edebileceğini ima etti
- Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
- Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi
- Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı
- Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı
- Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok
- Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı
- Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan yıldız futbolcu tarihe geçti
- Mehmet Metiner, sildiği 'çift maaş' paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı
- Mustafa Cengiz'in hedefindeki Belhanda, avukatı aracılığıyla kulübe mesaj yolladı
- Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
- Minik yüreklerden gururlandıran davranış: Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler
- F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı
- Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı
- Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu
- Seda Sayan'dan Mali'ye 'geçmişi kirli' cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi
- Maytap seslerinden korkan fil düğün alanını talan etti! O anlar kameralara böyle yansıdı
- Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi
- Hacze giden avukatın kafasına silah dayayan şahsa Adalet Bakanı Gül'den sert tepki: Adalete saldırı kabul ediyoruz
- 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti
- Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti
- Antalya'da falezler üzerinde yapılacak olan proje 'pavyona benziyor' gerekçesi ile iptal edildi
- Balık tutmak için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
- Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak oy istediği iddialarına yanıt verdi
- Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek
- Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım
- Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
- Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı
- İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı