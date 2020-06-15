15 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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15 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

15 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

15 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
15.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Stadyum

00:45 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

02:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

03:40 Süper Lig Özetler

04:00 Napoli - Inter

04:05 İsveç - Türkiye

05:45 Teknik Analiz

05:45 Juventus - Milan

05:55 Efsanelerin İzinde

06:00 Geri Sayım

06:30 Lig Hatırası 88 - 89

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Moldova - Türkiye

07:00 Süper Lig Özetler

07:30 İngiltere Premier Lig Özetler

08:00 İlk Baskı

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Süper Lig Özetler

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 La Liga Özetler

09:20 Almanya Bundesliga Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

11:00 Spor Manşet

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Geri Sayım

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 Napoli - Inter

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt

15:45 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Napoli - Inter

16:40 Almanya Bundesliga Özetler

17:00 La Liga Özetler

17:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

18:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Merkezi

18:30 Ustalara Saygı

19:00 Spor Haftasonu

19:30 Galatasaray - Fenerbahçe

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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