15 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
15 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Stadyum
00:45 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
03:40 Süper Lig Özetler
04:00 Napoli - Inter
04:05 İsveç - Türkiye
05:45 Teknik Analiz
05:45 Juventus - Milan
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 Geri Sayım
06:30 Lig Hatırası 88 - 89
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Moldova - Türkiye
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Süper Lig Özetler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 La Liga Özetler
09:20 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Geri Sayım
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 Napoli - Inter
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Napoli - Inter
16:40 Almanya Bundesliga Özetler
17:00 La Liga Özetler
17:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Merkezi
18:30 Ustalara Saygı
19:00 Spor Haftasonu
19:30 Galatasaray - Fenerbahçe
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com