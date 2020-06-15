15 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 15 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Stadyum 00:45 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 02:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 03:40 Süper Lig Özetler 04:00 Napoli - Inter 04:05 İsveç - Türkiye 05:45 Teknik Analiz 05:45 Juventus - Milan 05:55 Efsanelerin İzinde 06:00 Geri Sayım 06:30 Lig Hatırası 88 - 89 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Moldova - Türkiye 07:00 Süper Lig Özetler 07:30 İngiltere Premier Lig Özetler 08:00 İlk Baskı 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Süper Lig Özetler 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 La Liga Özetler 09:20 Almanya Bundesliga Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:00 Stadyum 11:00 Spor Manşet 11:55 Takvim Yaprakları 12:00 Geri Sayım 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 Napoli - Inter 13:00 Spor Bülteni 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Gündem Futbol 14:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 15:45 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Napoli - Inter 16:40 Almanya Bundesliga Özetler 17:00 La Liga Özetler 17:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 18:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Merkezi 18:30 Ustalara Saygı 19:00 Spor Haftasonu 19:30 Galatasaray - Fenerbahçe 21:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com