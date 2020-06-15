15 Haziran 2020 Show Yayın Akışı 15 Haziran 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Maksimum Tehlike 01:00 Fırtına Tanrısı 02:15 Maksimum Tehlike 03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 04:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 05:15 Pazar Sürprizi 06:00 Pis Yedili 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:30 Kalp Atışı 10:00 Pazar Sürprizi 12:30 Kuaförüm Sensin 13:00 Sultan 14:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 16:00 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 20:00 Avanak Abdi 21:45 Çarşı Pazar 22:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo 23:30 Fırtına Tanrısı 23:45 Çarşı Pazar Kaynak: InterSinema.com