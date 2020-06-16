15 Haziran 2020 Haberleri
15 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
16.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:15
- Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
- Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
- Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
- Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
- Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
- İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
- Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
- Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
- Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
- İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
- Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
- Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
- PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
- Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
- Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
- Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
- Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
- 'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
- Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
- Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
- Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
- Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
- River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
- ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
- Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
- Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
- Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
- MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
- Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
- Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
- Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
- F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
- Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu