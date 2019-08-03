15 günlük evli bekçiyi otomobiliyle çarpıp öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da 15 gün önce evlenen bekçiye otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Önceki akşam saatlerinde eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan bekçi Mehmet Candemir, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastane bugün sabah hayatını kaybeden Candemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından Candemir'in cenazesi Adana Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Candemir için tören düzenlenip memleketi Osmaniye'nin Çona köyünde toprağa verildi.

Bu arada, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bekçiye çarpıp kaçan T.A.'yı yakaladı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA