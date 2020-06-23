15 gündür kayıp liseli Hayriye, bulundu ANTALYA'da, birçok kez evden kaçtıktan sonra bulunup ailesine teslim edilen, 15 gün önce tekrar kaçan Hayriye Nur Ö. (16), anneannesi Ayşe Y.'nin (61) takibi ile polis tarafından bulundu.

ANTALYA'da, birçok kez evden kaçtıktan sonra bulunup ailesine teslim edilen, 15 gün önce tekrar kaçan Hayriye Nur Ö. (16), anneannesi Ayşe Y.'nin (61) takibi ile polis tarafından bulundu. Hayriye Nur Ö.'nün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi Ayşe Y. ile yaşayan lise öğrencisi Hayriye Nur Ö., 11 Nisan günü 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Hayriye Nur Ö.'yü kaybolduktan 18 gün sonra bularak, 29 Nisan'da ailesine teslim etti. Ancak liseli kız, 14 Mayıs gecesi yeniden kayboldu. Anne Meral Ö., kızının, birileri tarafından zorla tutulduğunu öne sürdü. Anneanne Ayşe Y., dedektif gibi iz sürerek, bir haftada torununun izini buldu. Eve getirilen Hayriye Nur Ö., 15 gün önce yeniden kaçtı. Polise müracaat eden Ayşe Y., torununun bulunmasını istedi.

Ayşe Y., dün torununun Korkuteli'de bir evde olduğu haber ini aldı. Antalya ve Korkuteli polisi 3 katlı eve ortak operasyon düzenledi. Kapıyı kırıp eve giren polis, Hayriye Nur Ö.'yü buldu. Evde bulunan iki kişinin ifadeleri alınırken, Hayriye Nur Ö. polis tarafından Antalya'ya getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Hayriye Nur Ö.'nün, sürekli evden kaçtığı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Torununun bulunması nedeniyle mutlu olduğunu, yurda verileceği için üzgün olduğunu söyleyen Ayşe Y., "Ben kızımı iz sürerek Korkuteli'de bir evde buldum. Polislerle Antalya'ya getirdik. Sağlık kontrolünden geçirildi. Şimdi yurda verileceği ortaya çıktı. Ben onun tedavi edilip, sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hasta kızımın yurtta ne işi var. Kızımın bizden alınıp, yurda verilmesini istemiyorum. Bunun için yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA