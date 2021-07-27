15 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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15 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

15 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanı saran kötü kokular nedeniyle gelen ekipler 73 yaşındaki yaşlı kadını yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanı saran kötü kokular nedeniyle gelen ekipler 73 yaşındaki yaşlı kadını yalnız yaşadığı evinde ölü buldu.

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1632 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Nurten Bayer'den komşuları 15 gündür haber alamadı. Apartmanı saran kötü kokudan şüphelenen Bayer'in komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daire kapısının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen polis ekipleri itfaiyeden destek istedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait sepetli araç ile eve balkondan giren polis ekipleri, yaşlı kadınının cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Bayer'in cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Uçkaç - Uğur Eser/İHA)

15 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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