15 günde girdiği 5 okuldan 3 bin 70 lira çalan hırsız tutuklandı - Haberler
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15 günde girdiği 5 okuldan 3 bin 70 lira çalan hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
15 günde girdiği 5 okuldan 3 bin 70 lira çalan hırsız tutuklandı

Kırıkkale'de 5 ayrı okula girerek toplamda 3 bin 70 lira para çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de 5 ayrı okula girerek toplamda 3 bin 70 lira para çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de E.G. isimli şahısın 15 gün içerisinde 5 ayrı okula girerek toplamda 3 bin 70 lira para çaldığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, E.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelisi E.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

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