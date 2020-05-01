15 günde askıda 8 bin ekmek birikti
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15 günde askıda 8 bin ekmek birikti

15 günde askıda 8 bin ekmek birikti
01.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:39

15 günde askıda 8 bin ekmek birikti Sivas'ta bir ekmek fırını tarafından, korona virüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çekenler ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal medya üzerinden başlatılan askıda ekmek kampanyasıyla yaklaşık 8 bin ekmek bağışlandı Sivas'ta bir ekmek...

15 günde askıda 8 bin ekmek birikti

Sivas'ta bir ekmek fırını tarafından, korona virüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çekenler ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal medya üzerinden başlatılan askıda ekmek kampanyasıyla yaklaşık 8 bin ekmek bağışlandı

SİVAS - Sivas'ta bir ekmek fırına tarafından, korona virüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çekenler ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal medya üzerinden başlattığı askıda ekmek kampanyasıyla yaklaşık 8 bin ekmek bağışlandı.

Tüm Dünya korona virüsü salgını ile mücadele ederken ülkenin bir çok bölgesi duygulandıran dayanışma görüntülerine sahne oldu. Sivas'ta bir ekmek fırını sosyal medya üzerinden salgın nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlattı. Sivas Lisesi kavşağında bulunan fırının işletmecisi Cemil Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşletmeci Cemil Yıldırım, başlattığı askıda ekmek kampanyasıyla 15 günlük süreçte askıda yaklaşık 8 Bin adet ekmek biriktirdi. Fırın, Ramazan ayının ilk 8 gününde 2 Bin adet ekmeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Fırında vatandaşların ücretsiz alabileceği yaklaşık 6 Bin adet ekmek, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.Kampanyayı sosyal medya üzerinden başlattıklarını belirten fırın çalışanı Ramazan Demirhan, "Biz sosyal medya üzerinden bu korona virüsten dolayı işsiz kalanlar için ekmek kampanyası başlattık. Sağolsun vatandaşlar da çok ilgi gösterdiler. İlgilerinden dolayı teşekkür ederiz hepsine. Yaklaşık 7 bin 800, 8 bin adet civarında ekmek birikti. Onların bir kısmını dağıttık bir kısmını da dağıtmak üzereyiz, dağıtacağız da inşallah. Ekmeğe ihtiyacı olanlar işsiz kalanlar gelsinler, burada ekmeklerini temin edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Kimse kimseyi görmüyor"

Katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Kimse kimseyi görmüyor. Bunlara katkıda bulunan bütün arkadaşlara, medyaya herkese teşekkür ederiz. Sağolsunlar bize baya destek oldular. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlar, işsiz kalanlar, korona virüsünden dolayı işe gidemeyenler onlara yardımcı olmayı katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Korona virüs bir taraftan Ramazan ayı bir taraftan insanları unutmamak daha iyi. Ben öyle düşünüyorum herkesinde böyle düşünmesini istiyorum."

15 günde askıda 8 bin ekmek birikti

Kaynak: İHA

Manşet

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