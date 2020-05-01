15 günde askıda 8 bin ekmek birikti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 günde askıda 8 bin ekmek birikti

15 günde askıda 8 bin ekmek birikti
01.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:45

Sivas'ta bir ekmek fırın tarafından korona virüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çekenler ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal medya üzerinden başlatılan askıda ekmek kampanyasına yaklaşık 8 bin ekmek bağışlandı.

Sivas'ta bir ekmek fırın tarafından korona virüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çekenler ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal medya üzerinden başlatılan askıda ekmek kampanyasına yaklaşık 8 bin ekmek bağışlandı.

Tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken, ülkenin birçok bölgesi duygulandıran dayanışma görüntülerine sahne oldu. Sivas'ta bir ekmek fırını, sosyal medya üzerinden salgın nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlattı. Sivas Lisesi kavşağında bulunan fırının işletmecisi Cemil Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Askıda ekmek kampanyasına 15 günde yaklaşık 8 bin adet ekmek bağışlandı. Fırın, Ramazan ayının ilk 8 gününde 2 bin adet ekmeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Yaklaşık 6 bin adet ekmek de Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Kampanyayı sosyal medya üzerinden başlattıklarını belirten fırın çalışanı Ramazan Demirhan, "Biz sosyal medya üzerinden bu korona virüsten dolayı işsiz kalanlar için ekmek kampanyası başlattık. Sağ olsun vatandaşlar da çok ilgi gösterdiler. İlgilerinden dolayı teşekkür ederiz hepsine. Yaklaşık 7 bin 800, 8 bin adet civarında ekmek birikti. Onların bir kısmını dağıttık, bir kısmını da dağıtmak üzereyiz, dağıtacağız da inşallah. Ekmeğe ihtiyacı olanlar, işsiz kalanlar gelsinler, burada ekmeklerini temin edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kimse kimseyi görmüyor"

Katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse kimseyi görmüyor. Bunlara katkıda bulunan bütün arkadaşlara, medyaya herkese teşekkür ederiz. Sağ olsunlar bize baya destek oldular. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlar, işsiz kalanlar, korona virüsünden dolayı işe gidemeyenler, onlara yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Korona virüs bir taraftan, Ramazan ayı bir taraftan, insanları unutmamak daha iyi. Ben öyle düşünüyorum, herkesin de böyle düşünmesini istiyorum." - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı Haberler
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak
İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ozan Güven Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Podolski Fatih Terim Mauricio Isla Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ankara Avrupa Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: 15 günde askıda 8 bin ekmek birikti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 12:03:15. #1.14#
title