15 günde 15 milyon maske üretilecek
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15 günde 15 milyon maske üretilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) ile bazı firmaların işbirliğiyle 15 günde tek kullanımlık 15 milyon maske üretilecek.

15 günde 15 milyon maske üretilecek
13.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:06

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) ile bazı firmaların işbirliğiyle 15 günde tek kullanımlık 15 milyon maske üretilecek. Gaziantep modeli ile üretilen maskeler, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Kısa sürede Türkiye gündemini işgal eden, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edilen korona virüs salgınına karşı verilen mücadelede Gaziantep örnek bir çalışmaya imza attı. Şehirde alınan tedbirler kapsamında takılması zorunlu olan maske için düğmeye basıldı.

"Gaziantep Modeli" ile Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAİB ve bazı kurumların işbirliğinde 15 günde 15 milyon maske üretilecek. Maske üretim işbirliği protokolü Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve diğer kurum yöneticilerinin katılımıyla imzalandı. Protokol kapsamında, GAİB 15 milyon maske üretimini karşılayacak kumaşı temin edecek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği lojistik destek sağlayacak, ücretini vermek şartıyla izinli olarak maske üreten firmalarla ve GASMEK kurslarıyla işçiliği sağlayacak. Üretilen maskenin dağıtımını ise Vefa Sosyal Destek Grupları yapacak.

"3M'ye uyuyoruz çifte bayram yapıyoruz"

Protokol töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli ile büyük bir iş başarıldığını belirtti. Korona virüs salgınına karşı tedbirleri kısaltarak, meskende kalınması, maske takılması ve sosyal mesafenin sağlanması yani "3M Kuralı"nı söyleyen Şahin, "3M'yi yaptığımızda çifte bayram yapıyoruz. Gaziantep çifte bayrama hazır olsun artık" dedi.

"Kurallara uyulduğu sürece normalleşme sağlanacak"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep'te tüm Türkiye'de olduğu gibi korona virüs ile ilgili önemli bir çalışma, önemli bir mücadele olduğunu belirterek, "Yerelde belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz, muhtarlarımız, kamu kurum ve kuruluşların her bir personeli bu mücadeleye katkı sunuyor. Gaziantep yakın zamanda kurallara uyduğu sürece normalleşme sağlanacak. 15 milyon maske üretiminde izinli atölyeler ve sertifikalı işçilerle çalışılacak. Bu açıdan hem işimizi yapıyoruz hem de usule uygun davranıyoruz" diye konuştu.

GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise, dünyanın değişime uğradığını vurguladı, kurallara uyulması gerektiğini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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